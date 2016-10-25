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ضبط 26.5 طن أرز شعير و750 كيلو سكر بحملة تموينية بزفتى فى الغربية

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ضبط 26.5 طن أرز شعير و750 كيلو سكر بحملة تموينية بزفتى فى الغربية ضبط 26.5 طن أرز شعير و750 كيلو سكر بحملة تموينية بزفتى فى الغربية

>الغربية – عادل ضرة

شن ضباط مباحث بزفتى برئاسة النقيب أيمن الشاذلى، تحت إشراف العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، حملة تموينية لضبط محتكرى الأرز والسكر لتعطيش السوق لبيعهم بأسعار مرتفعة.

 

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد احمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، بضبط عبد المنعم  ع .ع – 42 سنة، صاحب محل، ومقيم شارع بركة السبع قسم زفتى، وبحوزته 26 طنا و500 كيلو جرام أرز شعير، تم التحفظ على المضبوطات فى المحضر رقم 7991 جنح مركز زفتى 2016، وضبط هانى. ش. ا – 39 سنة عاطل، مقيم ميت غمر دقهلية، وبحوزته 750  كيلو جرام سكر مدعم، تم التحفظ على المضبوطات فى المحضر رقم 29202 جنح قسم  زفتى 2016، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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