سقوط عصابة سرقت 5 ملايين جنيه من شقة صاحب محل مجوهرات بالهرم

أمرت نيابة الهرم بحبس 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة 5 ملايين جنيه من شقة صاحب محل مجوهرات، وتم ضبط جزء من المبلغ المالى المسروق.

تلقي اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من صاحب محل مجوهرات بالهرم أفاد فيه بقيام مجهولين بسرقة 5 ملايين جنيه من شقته الكائنة بمنطقة الهرم.

وبإجراء التحريات، تبين للرائدين طارق مدحت ومحمد عتلم معاوني مباحث قسم شرطة الهرم، أن حارس العقار الذي يقيم به الجواهرجي استعان بـ 4 أشخاص وتسللوا إلى شقته بعد أن شاهده يحمل حقيبتين تحتويان على مبلغ مالي كبير واستولى على النقود وفروا هاربين،

> وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وضبط بحوزتهم المبلغ المسروق، وحرر المقدم عمرو حجازى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، محضرا بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

>