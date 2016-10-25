أخبار عاجلة

اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عصابة سرقت 5 ملايين جنيه من شقة صاحب محل مجوهرات بالهرم

Google+ Print
سقوط عصابة سرقت 5 ملايين جنيه من شقة صاحب محل مجوهرات بالهرم سقوط عصابة سرقت 5 ملايين جنيه من شقة صاحب محل مجوهرات بالهرم

>كتب بهجت أبو ضيف

أمرت نيابة الهرم بحبس 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة 5 ملايين جنيه من شقة صاحب محل مجوهرات، وتم ضبط جزء من المبلغ المالى المسروق.

تلقي اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من صاحب محل مجوهرات بالهرم أفاد فيه بقيام مجهولين بسرقة 5 ملايين جنيه من شقته الكائنة بمنطقة الهرم.

وبإجراء التحريات، تبين للرائدين طارق مدحت ومحمد عتلم معاوني مباحث قسم شرطة الهرم، أن حارس العقار الذي يقيم به الجواهرجي استعان بـ 4 أشخاص وتسللوا إلى شقته بعد أن شاهده يحمل حقيبتين تحتويان على مبلغ مالي كبير واستولى على النقود وفروا هاربين،  
> وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وضبط بحوزتهم المبلغ المسروق، وحرر المقدم عمرو حجازى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، محضرا بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق. 
>  


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365