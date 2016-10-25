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حبس عاطل ونجله ضبط بحوزتهما أسلحة بيضاء ودراجة مسروقة بالمنوفية

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حبس عاطل ونجله ضبط بحوزتهما أسلحة بيضاء ودراجة مسروقة بالمنوفية حبس عاطل ونجله ضبط بحوزتهما أسلحة بيضاء ودراجة مسروقة بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي

قرر المستشار وليد مندور رئيس نيابة السادات بمحافظة المنوفية، حبس عاطل ونجلة بحوزته دراجة نارية مسروقة وأسلحة بيضاء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا يفيد أنه أثناء قيام النقيب يحيى سمير الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة السادات بتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز تمكن من ضبط كل من "ن. ر. ا" 43 سنه، بدون عمل وبحوزته سلاحين أبيض "مطواة"، ونجله "م. ن. ر. أ"  16سنه بدون عمل وبحوزته سلاح أبيض "مطواه" ودراجه نارية بدون لوحات.

 

وبالكشف عن المتهمين تبين أن الدراجة النارية مبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر 7422 جنح مركز منوف لسنة 2016،  وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع وأنكر الثانى سرقة الدراجة النارية ولم يبرر وجودها بحوزته، وتم التحفظ على المضبوطات تحرر عن ذلك المحضر رقم 14907 جنح مركز السادات.


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