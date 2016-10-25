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إحباط تسلل 75 شخصا بينهم 11 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 75 شخصا بينهم 11 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 75 شخصا بينهم 11 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم

أرشيفية

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 75 بينهم 11 سودانيًا، إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط 75 متهمًا، وهم 1 من الجيزة، و 9 من المنيا، و 15 من البحيرة، و 8 بنى سويف، و3 من كفر الشيخ، و12 من أسيوط، و2 من الدقهلية، و2 من الغربية، و2 من دمياط، و7 من الفيوم، و3 من سوهاج، و11 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيًا وسياسيًا وعرضهم على النيابة المختصة.

 

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