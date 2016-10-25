الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة يصل القاهرة‎

وصل مطار القاهرة الدولي مارتن كوبلر الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ، ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا ، في زيارة للقاهرة يشارك خلالها في اجتماعًا ثلاثيًا برئاسة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، حول سبل دفع عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية .

وأوضح الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة الوزير المفوض محمود عفيفي ، أن الاجتماع يهدف لتوحيد وتنسيق الجهود العربية والأفريقية والأممية الرامية إلى تشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية كافة .

كما يهدف الاجتماع إلى تأمين الدعم الدولي والإقليمي اللازم لاستكمال تنفيذ الاستحقاقات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد .