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والدة الطالب "المداس عليه" من معلمته: عاوزة الوزير يتعامل مع الموقف كأنه ابنه

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والدة الطالب "المداس عليه" من معلمته: عاوزة الوزير يتعامل مع الموقف كأنه ابنه والدة الطالب "المداس عليه" من معلمته: عاوزة الوزير يتعامل مع الموقف كأنه ابنه

>كتب محمود طه حسين

قال محمد حمدى، الطالب بمدرسة محمد عبده بعين شمس، صاحب واقعة الضرب ووقوف المعلمة بقدمها عليه، إنه كان جالسا فى الفصل ونائم على المقعد وقام أحد زملائه بالتصفير.

 

وأضاف الطالب الذى يدرس بالصف الثانى الإعدادى بالمدرسة لـ" اليوم السابع"، أن المعلمة سألت الطلاب من صفر؟ فرد أحد زملائه من الخلف محمد يا أستاذة، مشيرا إلى أنها قامت بجذبه من ملابسه وأسقطته أرضا ووضعت قدمها على صدره وبطنه لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

 

وأوضح الطالب، أن المعلمة أغلقت الباب حتى تضمن عدم دخول أحد من المعلمين بالمدرسة، مشيرا إلى أن اليوم الدراسى انتهى، ورغم ذلك رفضت تركنا نذهب، مشدد على أنها لم تكتف بذلك بعد ظلت تضرب فيه لدرجة أنه تم تكسير العصا على قدميه، موضحا عقب خروجه توجه إلى مدير المدرسة ليشكو له ولكنه تبين أن باب مكتبه مغلق ولم يكن متواجد.

 

وأكد الطالب أن زملائه حاولوا الدفاع عنه ولكن المدرسة هددتهم بالضرب، موضحا أنه يخشى الذهاب إلى المدرسة لخوفه الشديد من المعلمة، متسائلا: "كيف لمعلمة تقوم بتدريس التربية النفسية وتفعل مثل هذه الأعمال التى تمثل جانب كبير من العنف والعقاب البدنى لدى الطلاب؟".

 

وأضاف الطالب أنه ضمن أسباب رفضه الذهاب إلى المدرسة قول زملائه له كنت عامل زى الصرصار وهى حاطة رجله على صدرك.

 

ومن جانبها قالت والد الطالب لـ" اليوم السابع"، أنها تخشى على ابنها، قائلة ابنى معملش حاجة خالص، وعايز حق ابنى، مطالبة بنقل نجلها إلى مدرسة أخرى، مناشدة وزير التربية والتعليم الدكتور بمحاسبة المعلمة قائلة: "عايز الوزير يتعامل مع الواقعة كأنه ابنه".


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