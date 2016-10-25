"إعلان قائمة المرشحين للكرة الذهبية" الحدث الأكثر تداولاً على "تويتر"



> بعد أن كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين لجائزة الكرة الذهبية المقدمة من المجلة، لاختيار أفضل لاعب فى العالم وفقًا لتصويت الصحفيين بعد انفصالها رسميًا عن الفيفا، دخلت "الكرة الذهبية" قائمة الأكثر تغريداً بقائمة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

واحتلت المسابقة الرياضية الأهم فى العالم المركز السابع برصيد أكثر من 14 ألف تدوينة تعليقاً على الحدث، وترشيح اللاعبين الأقرب للفوز بها. وجاءت قائمة 30 لاعبًا المرشحين للكرة الذهبية على النحو التالى..

1 - سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى

2 - بيير أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند

3 - جاريث بيل لاعب ريال مدريد

4 - جانلويجى بوفون حارس يوفنتوس

5 - كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد

6 - كيفى ندى بروين لاعب مانشستر سيتى

7 - باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس

8 - دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد

9 - أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد

10 - جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس

11 - زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد

12 - أندرياس إنييستا لاعب برشلونة

13 - كوكى لاعب أتلتيكو مدريد

14 - تونى كروس لاعب ريال مدريد

15 - روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ

16 - هوجو لوريس حارس توتنهام هوتسيبرز

17 - رياض محرز لاعب ليستر سيتى

18 - ليونيل ميسى لاعب برشلونة

19 - لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد

20 - توماس مولر لاعب بايرن ميونخ

21 - مانويل نوير حارس بايرن ميونخ

22 - نيمار لاعب برشلونة

23 - ديمترى باييه لاعب وستهام

24 - بيبى مدافع ريال مدريد

25 - بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد

26 - روى باتريشيو حارس سبورتنج لشبونة

27 - سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد

28 - لويس سواريز مهاجم برشلونة

29 - جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتى

30- أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونخ