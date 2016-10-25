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بالصور.. الحماية المدنية تخمد نيران حريق محطة وقود طنطا

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بالصور.. الحماية المدنية تخمد نيران حريق محطة وقود طنطا بالصور.. الحماية المدنية تخمد نيران حريق محطة وقود طنطا

>الغربية - إسلام الخياط

 

سيطرت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية على حريق اندلع داخل محطة وقود بشارع الجلاء بمدينة طنطا. 

 

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العميد خالد مرزوق مأمور قسم ثان طنطا، يفيد بنشوب حريق داخل محطة وقود للبترول بشارع الجلاء بطنطا، واشتعلت النيران فى كابينة بنزين 80 أدى إلى اشتعالها كاملة. وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية برئاسة اللواء طارق العباسى مدير الحماية المدنية والدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران. 

 

وأغلق اللواء طارق أبو الدهب مدير مرور الغربية الطريق المؤدى لشارع الجلاء لحين الانتهاء من إخماد النيران كما أمرت رئيس حى ثان طنطا المهندسة نادية حسونة بفصل الكهرباء عن المنطقة، وكشف ضباط البحث الجنائى بالتحريات المبدئية أن هناك "شرذ" داخلى بالكابينة أدى لاشتعالها لسرعة اشتعال البنزين 80 .

 

وحرر محضر بالواقعة والتنبيه على صاحب المحطة بإخطار اللواء أحمد الخواجة رئيس مباحث بشأن العمل من باكر بعد تغيير الكابينة المشتعلة.

 

 

 


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