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ننشر أسماء ضابط الشرطة والمجندين ضحايا حادث ترعه العروبة بقنا

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ننشر أسماء ضابط الشرطة والمجندين ضحايا حادث ترعه العروبة بقنا ننشر أسماء ضابط الشرطة والمجندين ضحايا حادث ترعه العروبة بقنا

>قنا - هند المغربي

صرح مصدر مسئول ، بأن سيارة شرطة سقطت بترعة بنجع العروبة التابع لمركز قفط بمحافظة قنا، عقب تصادمها وأخرى نقل محملة بالسيراميك.

وقال المصدر، إن الحادث أسفر عن مصرع (محمد عبد المجيد العشرى، ملازم أول بقوة تأمين الأفواج بقنا، وإصابة كلا من مصطفى محمد سليمان و محمد ربيع محمد و محمد عماد عبد الحليم مجندين).

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام وجار نقل الجثة إلى المشرحة، جارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

انتقل اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إلى موقع الحادث، وفرضت أجهزة الأمن كردون أمنى فى موقع الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابه التحقيقات.

 

 


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