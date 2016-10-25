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صاحب محل العصير المعتدى عليه من ضابط شرطة: حاولت تهدئته فأصابنى بـ3 طلقات

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صاحب محل العصير المعتدى عليه من ضابط شرطة: حاولت تهدئته فأصابنى بـ3 طلقات صاحب محل العصير المعتدى عليه من ضابط شرطة: حاولت تهدئته فأصابنى بـ3 طلقات

>كتب عامر مصطفى

قال نعمان صلاح، صاحب محل العصير المعتدى عليه من قبل ضابط شرطة، فى الجديدة، اليوم، الاثنين، إن سيارة القصب كانت تنزل له القصب بالمحل، وكان الضابط المتهم بإطلاق النار عليه بسيارته خلف سيارة القصب رفقة شخصين، وأثر على تخطى السيارة النقل، وعندما حاول تهدئته أخرج سلاحه الميرى وأطلق منه ثلاث طلقات أصابته فى قدمه.

 

وأضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أنه اعتذر للضابط بعدما دخل معه فى مشادة كلامية وسبه بألفاظ نابية، لكنه أصابنى بالرصاص، مشيرا إلى أن قام بعمل تقرير طبى داخل المستشفى، وقدم بلاغا ضد الضابط وتم التحقيق معه وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.


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