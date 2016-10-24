الجيش الباكستاني : مسلحون يقتحمون كلية تدريب للشرطة

أعلن الجيش الباكستاني ومسئولون، إصابة أكثر من شرطي واحتجاز ما يزيد على 200 آخرين من قبل مسلحين هاجموا مركزًا لتدريب الشرطة في كويتا جنوب غربي باكستان.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية، مساء اليوم الإثنين، عن بيان للجيش الباكستاني، قوله إن خمسة أو ستة مسلحين هاجموا مركز تدريب للشرطة.

وأضاف البيان أن جنودًا باكستانيين وصلوا إلى مركز التدريب، مشيرين إلى أن عملية عسكرية جارية للقضاء على المسلحين.

من جهتها، أفادت قناة “كويته” الباكستانية بوجود مخاوف من سقوط ضحايا إثر الاقتحام، لافتة إلى تبادل عنيف لإطلاق النار بين الجانبين بأكاديمية لتدريب أفراد الشرطة في شارع سارياب.

وبحسب المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان، فإن 500 مجند يخضعون للتدريب حاليًا في الكلية.