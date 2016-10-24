غدا.. فتح باب الحجز لحفلات مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا



> أعلنت دار الاوبرا برئاسة د.إيناس عبد الدايم عن فتح باب الحجز بحفلات اليوبيل الفضى لمهرجان الموسيقى العربيه بداية من العاشرة صباح غدا الثلاثاء بجميع المسارح التابعه لها.

وأشارت عبد الدايم أنه تم توفير استراحه لرحة الجمهور خلال حجز التذاكربالاضافه لاتباع نظاما جديدا لتيسير ذلك.

ومن المقرر افتتاح الدورة يوم31اكتوبر المقبل.وتستمر الحفلات حتى13نوفمبر بمسارح القاهرة (دار الاوبرا-الجمهوريه-معهد الموسيقى العربيه) سيد رويش بالإسكندرية ، ودمنهور.

ويحى الحفلات نخبه من نجوم الغناء والموسيقى بمصر والعالم العربى منهم عمر خيرت ، أنغام ، عاصى الحلانى ، أصاله،على الحجار ، هانى شاكر ، مدحت صالح ، ومحمد عساف ، وغيرهم.