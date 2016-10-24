أخبار عاجلة

اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المعارضة ترفض انسحاب جنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية

Google+ Print
المعارضة ترفض انسحاب جنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية المعارضة ترفض انسحاب جنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية

رفع الحزب الرئيسي للمعارضة في جنوب أفريقيا، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن في قرار القاضي بالانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.

ويرتقب أن تصبح جنوب أفريقيا أول دولة تنسحب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، العام القادم، بعد أن أعلنت قرارها، الأسبوع الماضي، قائلة إن عضوية المحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع قوانينها للحصانة الدبلوماسية.

ويراهن التحالف الديمقراطي المعارض على أن تتمكن المحكمة الدستورية من تغيير القرار، على اعتبار أن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل في القضايا الدستورية.

وذكر الحزب، في بيان، يفصل فيه حجته القانونية “إشعار الانسحاب يخالف الدستور لأنه صدر دون الحصول أولا على قرار من البرلمان يجيز انسحاب جنوب أفريقيا.”

وتتألف المحكمة الجنائية الدولية من 124 عضوا، وهي أول هيئة قانونية ذات اختصاص قضائي عالمي دائم للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لكنها لم تصدر سوى خمسة أحكام على أساس معايير موضوعية خلال 14 عاما كلهم ضد أفارقة مما جعلها عرضة لانتقادات بأنها تستهدف أفريقيا على نحو ظالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة