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إيقاف ميديل لاعب انترميلان بسبب العنف

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إيقاف ميديل لاعب انترميلان بسبب العنف إيقاف ميديل لاعب انترميلان بسبب العنف

أعلنت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إيقاف غاري ميديل لاعب وسط انترناسيونالي لثلاث مباريات بسبب تصرف عنيف.

واعتدى ميديل بمرفقه على ياسمين كورتيتش لاعب اتلانتا خلال الخسارة 2-1 الأحد، كما ذكرت رويترز.

وقالت اللجنة عبر موقعها على الإنترنت إن الواقعة حدثت في الدقيقة 39 ولم يشاهدها الحكم دانييلي دوفيري لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت اعتداء اللاعب التشيلي على كورتيتش “بحركة مفاجئة ومتعمدة بذراعه اليسرى.”

وسيغيب ميديل (29 عاما) – دائم المشاركة هذا الموسم مع فريقه -عن زيارة تورينو الأربعاء ثم عن لقاء المضيف سامبدوريا الاحد المقبل ثم مباراة على ملعب فريقه أمام كروتوني في السادس من نوفمبر المقبل.

ويقبع انترناسيونالي في المركز 14 بعدما جمع 11 نقطة من تسع مباريات.

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