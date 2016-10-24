وفد وزاري ثالث يطير إلي شرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر الشباب

غادر مطار القاهرة وفد وزاري ثالث متجهُا إلي شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر الشباب ، والذي يقام هناك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضم الوفد كل من الدكتور علي جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، والدكتورة داليا خورشيد وزير الاستثمار.

يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام عام الشباب المصري، والذي يعد ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصري الواعد، الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.