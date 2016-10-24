رئيس الوزراء: القضاء على أزمة السكر خلال أسبوع

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن المخزون الحالى من السكر يكفى مصر لـ 3 أشهر أخرى على الأقل، مؤكدًا أن تلك الأزمة ستنتهى فى غضون أسبوع أو عشرة أيام، مضيفًا:” السكر ليست المشكلة الملحة لكننا سنتخذ خطوات إيجابية لإصلاح المنظومة”.

وقال إسماعيل، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر فضائية “cbc”، :”لم نفاجئ بأزمة السكر ولدينا تعاقدات بـ 135 ألف طن بالإضافة لتعاقدات أخرى جارى تنفيذها لكن السوق المصرى حساس جدًا، والأزمة الحالية سببها بعض الممارسات والتكالب على السلعة “، مشيرًا إلى أنه يتم توزيع 8 آلاف لـ 10 آلاف طن سكر يوميًا.

وأوضح، أن التكالب على السلع رفع سعرها ويخلق “سوق سوداء”، مستطردًا :”نسعى لتوفير السلع بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية”، مشيرًا إلى أن المداهمات للمصانع مطلوبة وكانت نتيجتها إيجابية، وهى محدودة ونراعى هذه الإجراءات المرحلة المقبلة، مضيفًا :” منقدرش نسيب السوق بدون نقابة، والرقابة والمداهمات مطلوبة وهذا طلب شعبى”.

وأكد أنه لا عودة للتسعيرة الجبرية، لكن يجب أن يكون هناك حوار دائر بشأن وضع آليات للتعامل مع السلع.