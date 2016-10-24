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«محافظ سوهاج»: المحافظة تعد الأولى التى تقوم بتوليد الطاقة من القمامة

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«محافظ سوهاج»: المحافظة تعد الأولى التى تقوم بتوليد الطاقة من القمامة «محافظ سوهاج»: المحافظة تعد الأولى التى تقوم بتوليد الطاقة من القمامة

الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن مشكلة القمامة فى المحافظة يتم التعامل معها وفق تقسيم القمامة حيث توجد المخلفات المنزلية والتي تم التعامل معها بواسطة المصانع التي تم إغلاق بعضها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكد عبد المنعم خلال حواره ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” مع الإعلامي خالد عشاور، أن المحافظة تعد الأولى فى مصر، والتي تقوم بتوليد الطاقة من القمامة، لافتًا إلى أن المحافظة تتكسب من هذا الأمر ما يقرب من 150 ألف جنيه شهريًا.

وأوضح عبد المنعم، أن الأنواع الأخرى من المخلفات يتم التعامل معها بواسطة جمعية أهلية ترأسها طبيبة حيث تعمل علي تحويلها إلى سماد سيتم استخدامه فى مشروع المليون ونصف فدان، موضحًا أن الوحدات المحلية تشرف عملية جمع القمامة، عبر 3 ورديات لتذهب إلى المدفن الخاص بها.

وأكد عبد المنعم، أن مسألة حرق المخلفات الزراعية لاتظل كارثة بيئية لاسيما، حرق مخلفات الذرة الرفيعة، موضحًا أن المحافظة قامت بإنشاء مصنع لإنتاج الخشب من تلك المخلفات، ليدخل الخشب فى السوق المحلي ، والتصدير.

ولفت عبد المنعم، أن هولندا واستراليا قامتا بالتعاقد علي إنتاج المصنع لأنها تجربة لم تقم علي قطع الأخشاب الخاصة بالأشجار. وأوضح عبد المنعم أن كل محافظة لها مشكلاتها وتحدياتها وبالتالي فتعميم المنظومة الواحدة لحل أزمة القمامة غير مجدي.

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