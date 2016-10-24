المخرج عمر زهران يطالب خالد صلاح بتقديم حلقة برنامجه بلاغ للنائب العام ضد الحكومة

أشاد المخرج عمر زهران، بفتح الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ملف أخطاء حكومة المهندس شريف إسماعيل وبيروقراطيتها فى برنامجه "على هوى مصر"، مضيفًا "هذه الحلقة إذا لم تقدم كبلاغ للنائب العام، انسى إنه يكون عندنا أمل فى حاجة".

وقال "زهران"، فى مداخلة هاتفية للبرنامج الذى يذاع على فضائية النهار one، "يا أستاذ خالد أنا بحملك المسئولية، يجب أن تقدم الحلقة كبلاغ للنائب العام، لأن الوزير قبل أن يرحل لابد أن يقدم للمحاسبة"، مطالبا الإعلامى خالد صلاح صلاح بتبنى حملة وقف استيراد السلع الاستفزازية داخل الدولة.