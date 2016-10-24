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رئيس الوزراء: مخزون السكر يكفي مصر 3 أشهر.. فيديو

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رئيس الوزراء: مخزون السكر يكفي مصر 3 أشهر.. فيديو رئيس الوزراء: مخزون السكر يكفي مصر 3 أشهر.. فيديو

المهندس شريف إسماعيل – رئيس الوزراء _ أرشيفية

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن مخزن السكر الحالى يكفى لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن تعمل على توفير أى احتياجات للسكر بالأسواق.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج “هنا العاصمة” المُذاع عبر قناة “سى بى سى”: “أن التكالب على السلع يرفع من سعرها ويؤدى إلى خلق سوق سوداء، ونحن نسعى لتوفير السلع الأساسية بكل منافذ المجمعات الاستهلاكية ونعمل على زيادة أعداد المجمعات أيضا”.

وتابع: “السوق المصرية شديد الحساسية والطلب المتزايد يخلق مشكلات ولن نترك السوق دون رقابة لأن الرقابة أصبحت مطلبا شعبيا وما حدث مع بعض المصانع بشأن السكر لم يكن مقصودا وجار تدراكه ولكن الرقابة واجبة”.

 

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