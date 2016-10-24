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«بنزيما» و «أوزيل» و «سانشيز» و «بيكيه» أبرز المستبعدين من سباق الكرة الذهبية

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«بنزيما» و «أوزيل» و «سانشيز» و «بيكيه» أبرز المستبعدين من سباق الكرة الذهبية «بنزيما» و «أوزيل» و «سانشيز» و «بيكيه» أبرز المستبعدين من سباق الكرة الذهبية

اللاعب الألماني مسعود أوزيل، نجم أرسنال الإنجليزي أبرز المستبعدين

شهدت قائمة الـ 30 لاعب المرشحين لسباق الكرة الذهبية التى أعلنت عنها صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، العديد من المفاجآت لاسيما بابتعاد العديد من النجوم عن السباق.

ولم تشهد القائمة وجود كثير من الأسماء التى كانت مرشحة بقوة قبل ذلك وهم، التشيلى ألكسيس سانشيز نجم آرسنال الإنجليزي، و الألمانى مسعود أوزيل نجم آرسنال الإنجليزي، و الفرنسى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، و الإسبانى جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، و الإسبانى سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة، و الإسبانى دافيد سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتى الإنجليزي، و البرازيلى مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد، و السلوفينى يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، و البلجيكى إدين هازارد جناح تشيلسى الإنجليزي، و الأورجويانى إدينسون كافانى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، و ديفيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة 13 ديسمبر المقبل.

وانفصلت مؤخرًا جائزة الكرة الذهبية، عن جائزة أفضل لاعب فى العالم، والتى تقدمها الفيفا كل عام.

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