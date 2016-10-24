حبس الضابط المتهم بإطلاق النار على صاحب محل بمصر الجديدة 4 أيام

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف، بحبس ضابط الشرطة المتهم بإطلاق النار على صاحب محل عصير فى مصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيق ، حيث وجهت له النيابة تهمة الشروع فى القتل، وتستمع حاليا لأقوال شهود عيان على الواقعة.

وتسلمت النيابة فى وقت سابق التقرير الطبى للمصاب وأفاد بأن المجنى عليه جاء إلى المستشفى وتبين إصابته بطلقتين خرجتا من سلاح الضابط واستقرت إحداهما فى ساقه والأخرى أصابت قدمه.

وانتهى وائل بركات، وكيل نيابة مصر الجديدة، من معاينة مكان الحادث حيث عثر على فوارغ الطلقات التى خرجت من السلاح الميرى للضابط ، وأمرت النيابة بإرسالها للمعمل الجنائى، واستمعت لأقوال شاهدين على الواقعة.

كان ضابط تابع لمديرية أمن قنا، فتح النار على صاحب محل عصير بمنطقة مصر الجديدة ما أدى لإصابته بطلقين فى القدم والساق، عقب مشاجرة بينهما بسبب تعطل حركة المرور، حيث تم نقل المجنى عليه للمستشفى وتمكن الأهالى من القبض على الضابط وتسليمه إلى قسم مصر الجديدة.

وتبين أن الضابط هو "أ. ع" وصاحب محل العصير المصاب هو "ن. ص "، وأن المشاجرة نشبت بينهما بسبب توقف سيارة نقل محملة بالقصب أمام المحل لتفريغ حمولتها حيث أخرج الضابط سلاحه من سيارته وطلب من صاحب المحل تحريك السيارة، فرفض ما أدى إلى اشتباكهما بالأيدى، وأطلق الضابط عيارين فى الهواء، وعندما حاول المجنى عليه وأنصاره ضبطه، أطلق عيارين آخرين أصابا المجنى عليه فى قدمه، وتمكن الأهالى من الإمساك بالضابط ، وتسليمه بسلاحه إلى قسم مصر الجديدة.

تحرر بالواقعة المحضر رقم 40727 لسنة 2016 ، وباشرت نيابة مصر الجديدة التحقيق مع المتهم وأصدرت قرارها بحبسه احتياطيا.