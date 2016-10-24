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النائب أحمد الطنطاوى لـ"خالد صلاح": الحكومة تكذب.. ووجدى زين الدين: فاشلة

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النائب أحمد الطنطاوى لـ"خالد صلاح": الحكومة تكذب.. ووجدى زين الدين: فاشلة النائب أحمد الطنطاوى لـ"خالد صلاح": الحكومة تكذب.. ووجدى زين الدين: فاشلة

>كتب إبراهيم حسان

هاجم النائب البرلمانى أحمد الطنطاوى، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب أدائها الضعيف، قائلا: "إحنا لسه بنستورد أكل قطط وكلاب لدوقتى، والحكومة تكذب أكثر منها تتجمل".

من جانبه قال الكاتب الصحفى وجدى زين العابدين، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الوفد، إن الدولة المصرية تسير فى وادٍ والحكومة المصرية فى وادٍ آخر، حيث أن الدولة تعمل فى شبه جزر منعزلة، فى حين أن "تضحك على الناس"، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن مرارا وتكرارا أننا بصدد بناء دولة حديثة.

وأوضح وجدى زين الدين، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار one، أن الدولة تقترض من الصندوق الدولى لبناء دولة قادرة وحديثة، لكن الحكومة تضيعه فى أشياء تافهة، مؤكدا أن هناك فشل ذريع من حكومة المهندس شريف إسماعيل.

 


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