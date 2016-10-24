مباحث التموين تضبط 70 طن أرز بحوزة تاجرين بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين، برئاسة المقدم إسلام بدوي، رئيس مباحث التموين، وتحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي، ومحمد عمار رئيس مباحث المديرية، من ضبط 70 طن أرز بحوزة تاجرين بعد تخزينها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملة، من ضبط 35 طن أرز بحوزة “م.ع.أ”، ٥٤ سنة، تاجر حبوب، يقيم دائرة مركز بيلا، وتحرر المحضر رقم 18742/2016 جنح مركز بيلا.

كما تمكنت من ضبط 35 طن أرز بحوزة “أ.ل.ي “، ٥٢ سنة تاجر حبوب، يقيم قرية غازي، مركز بيلا، تحرر المحضر رقم 18857/2016 جنح مركز بيلا.