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خفر السواحل الإيطالى ينقذ نحو 2200 مهاجر بالبحر المتوسط وينتشل 16 جثة

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خفر السواحل الإيطالى ينقذ نحو 2200 مهاجر بالبحر المتوسط وينتشل 16 جثة خفر السواحل الإيطالى ينقذ نحو 2200 مهاجر بالبحر المتوسط وينتشل 16 جثة

مهاجرين – أرشيفية

قال خفر السواحل الإيطالى، إنه تم إنقاذ قرابة 2200 مهاجرًا فى وسط البحر المتوسط خلال 21 عملية إنقاذ اليوم الاثنين، وجرى انتشال 16 جثة.

وبحسب “رويترز”، قال بيان، إن سفن خفر السواحل وقوارب صيد وسفنا تجارية وسفنا تابعة لمنظمات إنسانية شاركت فى العمليات المنفصلة تحت إدارة قيادة خفر السواحل فى روما.

وطريق وسط البحر المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا مسار للمهاجرين محفوف بمخاطر هائلة. وتقول تقديرات للمنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 3100 شخص فقدوا أو لقوا حتفهم هذا العام أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا بالقوارب عبر هذا المسار.

وقال البيان، إن عمليات اليوم الاثنين أنقذت مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن 18 قاربًا مطاطيًا وثلاثة قوارب صغيرة.

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