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أستاذ علاقات دولية: السيسي نجح في فرض مبدأ احترام السيادة على أمريكا

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أستاذ علاقات دولية: السيسي نجح في فرض مبدأ احترام السيادة على أمريكا أستاذ علاقات دولية: السيسي نجح في فرض مبدأ احترام السيادة على أمريكا

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتورة أميرة الشنواني

 

قالت أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتورة أميرة الشنواني، إن دولة جاذبة للاستثمارات فى ظل الكم الهائل من المشروعات المقامة والبروتوكولات التى تؤكد أن مصر تسير فى اتجاه التقدم الاقتصادي مع النجاح فى تحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان، لافتا إلى ان مجلس النواب المصري يتجه لتشريع قانون جديد للإسثمار يحارب البيروقراطية ويسهل الأمور على المستثمرين.

واضافت أميرة، خلال حوارها لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الإدارة الأمريكية بدأت فى تصحيح ادراكها للأوضاع فى مصر ظهر ذلك فى دعم الولايات المتحدة لقرض مصر من صندوق النقض الدولي، مشيرة إلى أن أمريكا تعانى من تناقضات حجب المعونات فى مسار وتيسيرها فى مسارات أخرى.

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية، أن فترة الرئيس مبارك كان تتسم بنوع من التبعية للولايات المتحدة، بعكس العلاقة الحالية بين الرئيس وامريكا القائمة بالأساس على الندية واحترام السيادة المتبادلة بين البلدين مع تحقيق التعاون الاقتصادي الهادف لدعم الاقتصاد.

وأشارت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن الرئيس السيسي يتبع سياسة خارجية متوازنه تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية وعلى هذا الأساس اتجهت مصر ناحية اليابان والهند وروسيا، وتابعت قائلة: ” التقارب المصري الروسي يقلق أمريكا بشكل كبير، لاأن روسيا ما زالت هى العدو الاول للولايات المتحدة وإسرائيل”.

 

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