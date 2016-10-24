انتخاب باكو خينتو رئيسًا فخريًا جديدًا لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الأسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، انتخاب الاسطورة باكو خينتو رئيسًا فخريًا للنادي.

وأكد ريال مدريد عبر موقعه الرسمي أنه جرى انتخاب فرانسيسكو خينتو لوبيز، المعروف باسم “باكو خينتو”، بالإجماع رئيسًا فخريا لنادي ريال مدريد في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في صالة كرة السلة في مدينة ريال مدريد الرياضية وسط تصفيق حار من الأعضاء المفوضين.

وشارك خينتو في 600 مباراة مع ريال مدريد وفاز معه بستة ألقاب أوروبية بجانب 12 لقبا في الدوري الأسباني.

وقضى خينتو 83 عاما، 18 موسما مع النادي الملكي والآن سيتولى المنصب الذي أصبح شاغرا منذ وفاة رفيق دربه، الفريدو دي ستيفانو قبل عامين.