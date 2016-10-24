«السويدى»: نناقش مع الحكومة تطبيق قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد

أكد المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن عدم تطبيق قرار خفض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك حتى الآن، على رأسها مصانع الحديد، سببه حدوث عجز فى الغاز خلال فترات معينة، مما أدى إلى تأجيل تنفيذ القرار.

وأضاف السويدى، أنه يوجد حاليًا مناقشات قائمة مع الحكومة حول تطبيق قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد، لافتًا إلى أن القرار سيشمل فقط المصانع التى يثبت أن أسعار الغاز الحالية تؤثر على تنافسيتها، مشيرًا إلى أن مصانع السيراميك على سبيل المثال لم يثبت تأثير سعر الغاز على تنافسيتها.