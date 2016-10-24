بالفيديو رد ناري من حسناء الزمالك على الفنانة هالة فاخر بعد مداعبتها «معانا الموزة»

شيماء مصطفى

أثارت صورة الفتاة التي إشتهرت على صفحات التواصل الإجتماعي ضجة عارمة عقب خسارة نادي الزمالك أمام الفريق الجنوب أفريقي “صن داونز” في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقميت أمس الأحد على ملعب “برج العرب” بالأسكندرية وتم نشر عدد من الصور لها وهي تبكي وبعض مشاهد أخرى لها وسميت حسناء جماهير الزمالك.

واليوم قامت الفناة “هالة فاخر” بمداعبة حسناء مدرجات الزمالك “دنيا الحلو” وقالت لها على الهواء “معانا الموزة.. دنيا الحلو.. إنتى امبارح كنتى منورة” وذلك من خلال إتصال هاتفي مع الحسناء في برنامج “انتبهوا أيها السادة” الذي يذاع على فضائية “الحياة” الفضائية وأوضحت دنيا إنها تفاجأت بضجة كبيرة على مواقع التواصل مشيرة أنا مشهورة ولا تحتاج لشهرة وأنا من عائلة مشهورة ولم أكن في حاجة للبكاء لكى أحصل على الشهرة.

ومن لا يعر ف من هي دنيا الحلو.

فهي من عائلة الحلو الشهيرة والدتها مدربة ثعابين بالسرك القومي وحفيدة محاسن الحلو مدربة الأسود ووالدها الصحفي “سعيد مسعود” وقريبة الفنان “محمد الحلو” بدأت حسناء الزمالك مشوارها الفني منذ عام وشاركت في مسلسل “سلسال الدم” وهي من عشاق نادي الزمالك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads