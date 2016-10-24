أخبار عاجلة

اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«برلمانى»: 2017 عام الاستثمارات فى مصر

Google+ Print
«برلمانى»: 2017 عام الاستثمارات فى مصر «برلمانى»: 2017 عام الاستثمارات فى مصر

عمرو الجوهرى عضو مجلس النواب

قال النائب المصري عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن لقاء اللجنة مع وفد البنك الأوروبى كان هامًا، لافتًا إلى أن الحديث بين الطرفين شمل الاستثمار والإصلاح الاقتصادى فى من جانب ، ودعم السياحة.

وأضاف الجوهري، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر” على شاشة «الغد»، مع الإعلامي خالد عاشور، أن وفد النواب تحدث عن إمكانية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر والمصانع المتوقفة والمتعثرة فى مصر، مشددًا علي أن مسؤولي الوفد أكدوا أن مصر من العام المقبل ستصبح فى المرتبة الثالثة بالنسبة لهم من حيث الإستثمار بشكل كامل.

وأكد الجوهري، أن المناقشات تتضمنت الحديث عن بعض المعوقات أمام الاستثمار، ومنها السلبيات الخاصة بقانون الاستثمار وتفاوت السعر المصرفي بين البنوك والسوق الموازية، بالإضافة إلى الروتين والبيروقراطية، وكذلك عودة ثقة الدول الأوروبية فى مصر فى الجزء الخاص بدعم السياحة، وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التقت وفد البنك الأوروبى بمقر المجلس، والذى يزور القاهرة حاليًا.

وحضر اللقاء الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والنائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية، والنائب محمد على عبد الحميد، والنائب أشرف العربى، والنائبة فايقة فهيم، والنائب أمين على مسعود، والنائبة الدكتورة سحر عتمان عضو لجنة الطاقة والبيئة فى البرلمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن

الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن

الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها

الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها

ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت