«برلمانى»: 2017 عام الاستثمارات فى مصر

قال النائب المصري عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن لقاء اللجنة مع وفد البنك الأوروبى كان هامًا، لافتًا إلى أن الحديث بين الطرفين شمل الاستثمار والإصلاح الاقتصادى فى مصر من جانب الحكومة، ودعم السياحة.

وأضاف الجوهري، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر” على شاشة «الغد»، مع الإعلامي خالد عاشور، أن وفد النواب تحدث عن إمكانية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر والمصانع المتوقفة والمتعثرة فى مصر، مشددًا علي أن مسؤولي الوفد أكدوا أن مصر من العام المقبل ستصبح فى المرتبة الثالثة بالنسبة لهم من حيث الإستثمار بشكل كامل.

وأكد الجوهري، أن المناقشات تتضمنت الحديث عن بعض المعوقات أمام الاستثمار، ومنها السلبيات الخاصة بقانون الاستثمار وتفاوت السعر المصرفي بين البنوك والسوق الموازية، بالإضافة إلى الروتين والبيروقراطية، وكذلك عودة ثقة الدول الأوروبية فى مصر فى الجزء الخاص بدعم السياحة، وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التقت وفد البنك الأوروبى بمقر المجلس، والذى يزور القاهرة حاليًا.

وحضر اللقاء الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والنائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية، والنائب محمد على عبد الحميد، والنائب أشرف العربى، والنائبة فايقة فهيم، والنائب أمين على مسعود، والنائبة الدكتورة سحر عتمان عضو لجنة الطاقة والبيئة فى البرلمان.