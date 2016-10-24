سامية زين العابدين: مشروع لرعاية أبناء الشهداء من خلال جمعية «مشروع الشهيد»

قالت سامية زين العابدين، زوجة العميد أركان حرب عادل رجائى، والذى استشهد أول أمس على يد الإرهاب الغادر، إنها شعرت أثناء وجودها بالعزاء أن المصريين جميعًا موجودون بجانبها، لافتة إلى أن مصر تتعرض لمؤامرات خارجية، أن هناك إرهابيين قبضوا 10 ملايين دولار لاغتيال الرئيس.

وأضافت زوجة الشهيد، خلال حوارها لبرنامج الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك مشروعا سيتم إقامته وهو جمعية خيرية تسمى “مشروع الشهيد” لرعاية أبناء رجال القوات المسلحة، لافتة إلى أن رجال الأعمال سيتولون تلك الجمعية، وستشمل جميع أبناء الشعب المصرى من تم اغتيالهم على يد الإرهاب الغاشم.

وأشارت زوجة الشهيد، أن الفكرة ستحتضن أبناء الشهداء من خلال جمعية أهلية، لتكون هناك لمسة إنسانية، مشيرة إلى أنه سيكون هناك حساب بالبنك لتلقى التبرعات، ويتم عمل مبنى لتلك الجميعة تحت إشراف القوات المسلحة، حيث تفاعل المواطنون مع تلك الفكرة بجدية.