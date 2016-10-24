«محافظ بني سويف» يناقش مشكلات ومطالب أهالى «إهناسيا‎»

مراسل «ONA»

أكًد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، أن المحافظة تعمل من خلال أجندة عمل محددة ووفق خطط طويلة المدى وقصيرة المدى، بهدف تحسين الخدمات الحيوية والجماهيرية التي تهم المواطن في معيشته، مشيرًا إلى جهود المحافظة والعمل خارج الصتدوق وإيجاد حلول غير تقليدية لمد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة والتغلب على مشكلة المياه الجوفية، لافتًا إلى قرب الأنتهاء من مشروع الصرف الصحي بنظام “mbr” بتكنولوجيا حديثة بقرية البساتين، وتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة هيتاشي ومركز بحوث الاسكان وشركة مياه الشرب لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في حل مشكلة الصرف الصحي بالقرى.

كما أشار المحافظ، إلى جهود المحافظة في توفير العلاج لمرضى فيروس سي والكشف المبكر عن المرض من خلال أفتتاح عدد من وحدة الفيروسات ومعامل التحاليل بمدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى المجهودات التي تبذل في قطاعات الطرق والتعليم والكهرباء والري والشباب والرياضة بهدف تحسين وتطوير الخدمة والأداء فيها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ بنادي إهناسيا بحضور النائبين “علي بدر ، محمد كسًاب” عضوي مجلس النواب واللواء حسام الدين رفعت والأستاذ سيد الروبي رئيس المدينة ورؤساء المجالس القروية بإهناسيا، بجانب مسؤولى الأجهزة والقطاعات التنفيذية بالمحافظة من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والري والتعليم والصحة ، فضلًا عن ممثلى عدد من الجمعيات الأهلية بإهناسيا.

حيث ناقش المحافظ مع رؤساء القرى عدد من المشكلات التي يعاني منها أهالي هذه القرى خاصة في مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والكهرباء وغيرها، حيث كلف المحافظ رؤساء المجالس القروية بعمل تقارير تفصيلية تشمل المشكلات وأوجه القصور في الخدمات والمرافق ومتطلبات تحسين الخدمة بالقرى، وذلك بهدف أتخاذ القرارات والحلول الممكنة ي أسرع وقت.

كما أعلن المحافظ، خلال اللقاء عن مسابقة لاختيار أفضل مركز وقرية ، حيث يتم الاختيارطبقًا لمعايير محددة من أهمها النجاح في حل المشكلات والتخفيف والتيسير عن المواطنين والوقوف بشكل دقيق ومحدد على احتياجات تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن الألتحام والتواجد بين المواطنين من خلال الجولات الميدانية المستمرة وطمأنة الأهالي بتوفير الحلول والبدائل العاجلة لمشكلاتهم مع توعيتهم بالمشروعات التي تنفذها الحكومة لتحقيق الحل الجذري لاهم المشكلات التي تواجههم.