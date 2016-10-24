بالصور.. محافظ بني سويف والنواب يفتتحان طريقين لخدمة قرى اهناسيا



> افتتح المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف مشروع توسعة ورصف طريق اهناسيا /وش الباب بطول 2.8كم وعرض 7 أمتار بعد انتهاء أعمال تطويره ورفع كفائته التي شملت توسعة وتعلية وتاسيس وتخطيط ، حيث بلغت تكلفته 2 مليون و700 ألف جنيه ويخدم مدينة اهناسيا وقرى (منشأة الحاج ، منشأة الصمد، براوة ، منهرة )، بجانب القادمين من محافظة الفيوم ، حيث يخدم 40 ألف نسمة بشكل مباشر و 30 ألف نسمة بشكل غير مباشر .

وافتتح المحافظ طريق مدخل عزبة الفلاح التابعة لقرية النويرة وذلك ضمن مشروعات رصف الطرق الريفية رقم “3″تنفيذاً لبروتوكول التعاون الذي وقعته المحافظة مع الصندوق الاجتماعي التنمية لرصف 5 طرق ريفية باجمالي أطوال 9.2كم ,بمراكز ” إهناسيا , الواسطى , الفشن ” بتمويل من البنك الدولى بأسلوب العمالة الكثيف .

كما تفقد المحافظ بدايات تنفيذ مشروع إنشاء ورصف الطريق الدائري الجديد باهناسيا والذي يبلغ طوله 3.2كم وعرض 8 أمتار باعتماد 3 مليون و200 ألف جنيه ، حيث يخدم مدينة اهناسيا بالكامل ويعد بدبلاً للطريق الرئيسي لمدخل اهناسيا .

جاء ذلك خلال زيارته “اليوم” لمركز ومدينة اهناسيا لافتتاح عدد من المشروعات بمناسبة احتفالات المحاافظة بذكرى انتصارات أكتوبر، حيث رافقه خلال الزيارة النائبان “علي بدر ، محمد كسًاب” عضوا مجلس النواب واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والمهندس سيد الروبي رئيس المدينة والمحاسب مروان محمد مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية والأستاذ نجم الدين حافظ مدير مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة .