شقيق الشهيد عادل رجائى يطالب المسئولين بإطلاق اسمه على أحد أنفاق السويس

طالب العقيد أنور رجائى، الضابط بالقوات المسلحة، وشقيق العميد أركان حرب عادل رجائى الذى استشهد أول أمس على يد الإرهاب الغادر، المسئولين بالدولة أن يخلد اسم الشهيد بإطلاقه على أحد شوارع المنزل الذى تربى به ببيت العائلة، لافتا إلى أن ذلك أقل شىء من الممكن أن يقدم للشهيد.

وأشار، إلى أنه يجب أن يخلد اسمه على الأنفاق التى تنشأ بقناة السويس الجديدة، مضيفا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك آلاف مثل الشهيد سيأتون بحقه، وحق الشعب المصرى بأكمله.