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النائبة سحر عثمان :البنك الأوروبى يشترط الديمقراطية وحقوق الإنسان لمساعدتنا

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النائبة سحر عثمان :البنك الأوروبى يشترط الديمقراطية وحقوق الإنسان لمساعدتنا النائبة سحر عثمان :البنك الأوروبى يشترط الديمقراطية وحقوق الإنسان لمساعدتنا

>كتب مايكل فارس

قالت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة فى البرلمان، إن المجموعة الاقتصادية فى مجلس النواب التقت منذ قليل، وفد البنك الأوروبى  بمقر المجلس.

وأضافت سحر عتمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن خلال اللقاء، رهن وفد البنك الأوروبى مساعدته لمصر بثلاث شروط وهى إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإزالة البيروقراطية، الأمر الذى قمنا بالرد عليه بقولنا، إن تتمتع بالديمقراطية وحقوق الإنسان بدليل وجود انتخابات نزيهة وثورتين وانتخابات مجلس نواب نزيهة وكذلك انتخابات رئاسية شفافة، ويتجسد أمامكم على هذا المقعد فردى مستقل فخضت الانتخابات بمجتمع ريفى وكسبت الانتخابات، ودلائل الديموقراطية تجدها فى السيدات فى كل الانتخابات ومشاركة الشباب بجميع الانتخابات والمناصب.

وتابعت سحر عتمان، أما حقوق الإنسان فنحن دولة قانون ولا توجد أحكام عرفية ولا محاكم عسكرية،  حتى الإرهابيون يحاكمون وفق القانون ولم ينفذ حكم الإعدام على هؤلاء بسبب مواد قانونية تسمح لهم بالاستئناف، ونحن جئنا لمجلس النواب بالقانون وينبغى أن يتعاون البنك الأوروبى مع مصر فى ظروفها الاقتصادية الصعبة ، وعندما تريدون مساعدتنا فيجب منع حظر السياحة على مصر ، فانتم جئتم لمصر لتروا بلد السلام والأمن والديمقراطية.

وأوضحت سحر عتمان، طالبونا فى البرلمان بإ زالة التعقيدات فى الروتين والبيروقراطية عن طريق التشريعات ، فقمنا بالرد عليهم ووعدناهم  بقانون الاستثمار لتسهيل الاستثمار لكل دول العالم، واتفقنا على ضرورة  إحياء المشروعات الصغيرة وندعم البنوك المصرية التى تقوم على هذه المشروعات .

وكانت  لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التقت وفد البنك الأوروبى بمقر المجلس، والذى يزور القاهرة حاليًا.

وحضر اللقاء الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والنائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية، والنائب محمد على عبد الحميد، والنائب أشرف العربى، والنائبة فايقة فهيم، والنائب أمين على مسعود، والنائبة الدكتورة سحر عتمان عضو لجنة الطاقة والبيئة فى البرلمان.

 


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