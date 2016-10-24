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نشرة ONA ا فؤاد المهندس على ماسبيرو زمان..حمدي رزق في “سوق العبور”..أسامة هيكل ضيف ريهام السهلي على النهار اليوم ‎

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نشرة أوناإعداد – إ نجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

يطرح الكاتب الصحفي والإعلامي خالد صلاح، مقدم برنامج “على هوى ”، المذاع على شاشة “النهار وان”، خلال حلقة الليلة، سؤال الساعة.. هل آن الأوان لرحيل حكومة شريف إسماعيل..للمزيد

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> يقدم الإعلامي حمدى رزق حلقة خاصة برنامج ” نظرة ” من داخل سوق العبور ، و يقدم روشتة المعلمين الكبار لخفض الأسعار ، الإعلامي حمدى رزق فى زيارة خاصة لسوق العبور. .للمزيد

 

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تلونت مكتبة الأسكندرية باللون الوردي في احتفالية الجمعية الدولية للأورام بالشهر العالمي للتوعية ضد أورام الثدي والنساء ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المكتبة ..للمزيد

 

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تعرض شاشة “ماسبيرو زمان” في تمام الساعة الحادية عشر من مساء بعد غد الأربعاء، مسرحية “أنا فين وإنتي فين”، من تقديم الكوميدي الراحل فؤاد المهندس، والتي تم عرضها في عام 1965..للمزيد

 

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> تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج “يوم بيوم” على شاشة النهار اليوم، النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ووزير الإعلام الأسبق للحديث عن أداء حكومة شريف إسماعيل. .للمزيد

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