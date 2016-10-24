رئيس المركزي للاحصاء : 322 جنيه شهريًا كافية لأى مواطن مصرى

قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء : أن مبلغ الـ 322 جنيه يكفى لحد الحياة لآى مواطن مصرى .

وأضاف: فى مداخلة هاتفية مع الاعلامي جابر القرموطي فى برنامج “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة الجديدة: 322 جنيه يمثلون حد البقاء لحفاظ على الحياة أو “عشان يتنفس المواطن بس” يأكل ويشرب بهم فقط .

وأكد: لدينا درجات لخطوط الفقر وأول خط فيهم خط الفقر الغذائي وهو يمثل البقاء على قيد الحياة هو أن يأكل المواطن ما يبقيه على قيد الحياة.

وأساتذة التغذية هم من قاموا بوضع هذا المبلغ، وتابع: 2500 كاليرى لأزم يدخلوا جسم الانسان يوميا.

الخط الثاني لخط الفقر يسمي خط الفقر المادي وهو قيمته 482 جنيه يكفون لكي يأكل بهم الانسان ويسكن ويلبس ويستخدم المواصلات.

وأشار إلى أن هذه الاحصائية صادرة عن متخصصون وأساتذة فى الاقتصاد والاحصاء والتغذية وقدروا أثمان كل شئ فى الاحصائية بتمعن وحرص ولم يخطئوا فى الرقم المعلن، وهذه الابحاث يتم وفق منهجية وأليات مختلفة ويقوم به كثير من الباحثين.

وقال من حدد هذه الارقام الدكتورة هبه الليثى أكبر خبيرة فى مصر والوطن العربي فى تحديد خطوط الفقر وهى دكتورة فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وقال هذا المبلغ هو تكلفة النفس والعيش بالأكل فقط .

كما قال أن 67% من الاسر المصرية تصرف سنويا من 20 إلى 50 ألف جنيه سنويا، و15% من الاسر الاخرى تصرف أعلى من 50 ألف جنيه سنويا.

وقال مصر بها أكبر استهلاك للمواد الغذائية ولسنا منظمين فى طبيعة أكلنا ، ويجب أن نعرف أننا فى تحد ويجب أن نتحمل ما يمر به الوطن من تحديات.