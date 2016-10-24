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مقتل 3 محتجين فى اشتباكات بين جنود حفظ السلام وحشود بأفريقيا الوسطى

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مقتل 3 محتجين فى اشتباكات بين جنود حفظ السلام وحشود بأفريقيا الوسطى مقتل 3 محتجين فى اشتباكات بين جنود حفظ السلام وحشود بأفريقيا الوسطى

اشتباكات إفريقيا _ أرشيفية

قال الصليب الأحمر المحلى، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ستة فى بانجوى عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم الاثنين، عندما تبادل جنود حفظ سلام تابعين للأمم المتحدة النار مع مسلحين خلال احتجاج ضد بعثة الأمم المتحدة.

و”رويترز”، رويترزقال رئيس الصليب الأحمر فى أفريقيا الوسطى مباو بوجو إن القتلى والجرحى كانوا بين مئات المحتجين الذين اجتمعوا لمطالبة جنود الأمم المتحدة بالرحيل عن البلاد.

ورأى شاهد لرويترز المحتجين وهم يحملون ملصقات عليها شعارات مناهضة للأمم المتحدة ويلقون الحجارة ويصرخون فى وجه الجنود الذين ردوا بإطلاق أعيرة تحذيرية. ثم وقع تبادل لإطلاق النار بين الجنود ورجال مسلحين قرب الحشود.

 

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