«الرقابة الإدارية»: «الوادى الجديد» الأولى فى مكافحة الفساد بالمصالح الحكومية

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، عن حصول محافظة الوادي الجديد على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مكافحة الفساد بالمصالح الحكومية وذلك نظرًا لدور الرقابة الصارمة الذى تشهده مختلف أجهزة المحافظة.

وقال يحيى دياب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن التقرير كشف عن نجاح المحافظة بقائدها اللواء محمود عشماوي، في القضاء على أشكال الفساد المالي والإداري في جميع المصالح الحكومية التابعة للحكم المحلي، مثل، “الرشوة، المحسوبية، استغلال النفوذ، سرقة المال العام، تسهيل الاستيلاء على المال العام”.

من ناحية أخرى، كشف تقرير صادر من رئاسة مجلس الوزراء،أن محافظة الوادى الجديد، احتلت المركز الأول من بين 27 محافظة في إدراك مواطنيها خطورة الفساد، وسجل التقرير أن محافظة الوادى الجديد هي أكثر محافظة بالجمهورية مقاومة للفساد.

وأكد التقرير، أن نسبة الوعي الثقافى لدى مواطني الوادى الجديد مرتفع للغاية وأن مواطنى المحافظة، حريصون على مصلحة بلادهم، وأن عزيمتهم وطاقاتهم مرتفعة لرصد كل المخالفات الإدارية والفنية حيث سجل مؤشر إدارك الفساد بمجلس الوزراء نسبة مرتفعة للوادي الجديد، إدراكًا بالفساد واهتمامًا بقضايا بلادهم.