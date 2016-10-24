4 فوائد مذهلة لقشر الرمان

من المعروف أن الرمان هو واحدة من أكثر الفواكه لذة والتي تحمل فوائد كثيرة على جسم الإنسان.

ولكن هل تساءلتم يوماً ما هي فوائد قشر الرمان العجيبة؟

الحماية من أمراض القلب: يحتوي قشر الرمان على العديد من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على مكافحة أمراض القلب الخطيرة.

كما إنه يقلّل من مستويات الكوليسترول في الدم، ويقلّل من الإجهاد ويعيد صحة القلب.

أخلطوا ملعقة صغيرة من مسحوق قشر الرمان مع كوب من الماء الدافئ واشربوا المزيج يومياً.

تعزيز صحة الأسنان:

يحمل قشر الرمان فوائد عديدة أساسية للتخلّص من مجموعة من مشاكل الأسنان مثل رائحة الفم الكريهة، التهاب اللثة وتقرحات الفم، والتي قد تكون سبباً للإصابة بسرطان الفم.

أخلطوا ملعقة من مسحوق قشر الرمان المجفف بالشمس مع كوب من الماء، وتمضمضوا بهذا الخليط مرتين يومياً للتخلص من رائحة الفم الكريهة كما يمكنكم تدليك اللثة بمسحوق قشر الرمان لمنع أمراض اللثة.

إضافة الى ذلك، أخلطوا القليل من مسحوق الفلفل الأسود مع مسحوق الرمان وطبقوا المزيج بأصابعكم على الأسنان لمنع تسوسها، من ثمّ شطفوا فمكم بالماء بعد حوالي 10 دقائق.

تعزيز صحة العظام:

بسبب احتوائه على مضادات البكتيريا والالتهابات، يعتبر قشر الرمان فعالاً لتعزيز صحة العظام وخاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

امزجوا ملعقتين من مسحوق قشر الرمان المجفف بالشمس مع كوب من الماء الدافئ.

يمكنكم أيضاً أن تضيفوا لهذا المزيج ملعقة من عصير الليمون والقليل من الملح لجعل طعمه أفضل.

إشربوا هذا الخليط ليلاً لتقوية العظام القضاء على حب الشباب والبثور والطفح الجلدي:

إن قشر الرمان غني بالمواد المضادة للأكسدة ويالتالي ما يساعد في القضاء على البكتيريا والالتهابات.

سخنوا حفنة من قشر الرمان المجفف في مقلاة، وبعدما يبرد القشر إطحنوه جيداً بعدها إمزجوا هذا المسحوق مع عصير الليمون أو ماء الورد حتى تحصلون على عجينة.

قوموا بتطبيقها في جميع أنحاء الوجه، وخاصة على البثور أو حب الشباب اتركوها لتجف ثم اغسلوا وجهكم جيداً بالماء الفاتر.