قميص يغني السياح عن تحدث اللغات الأجنبية

الكثير من محبي السفر يعانون من مشكلة عدم إتقانهم للغات، مما يجعلهم يختارون دولاً تتحدث اللغات التي يتقنونها فقط أو يلجأون لتوظيف المرافقين خلال زيارتهم لهذه الدول، الأمر الذي قد يفقدهم خصوصيتهم، ولحل هذه المشكلة صممت شركة” Iconspeak” السويسرية قميصاً مخصصاً للسياح يحتوي على 40 رمزاً يمكن اعتمادها لإيصال المعلومات المرغوب فيها دون الحاجة إلى الكلام.

وابتدع فكرة القميص مدمنو السفر السويسريون فلوريان ناست وجورج هورن وستيفن ستريت، خلال سفرهم إلى فيتنام عام 2013، حيث قال ثلاثتهم: الفكرة أتت عندما كنا نركب الدراجات الهوائية في فيتنام، وتعطلت إحدى الدراجات إلى أن انتهى بنا الأمر في قرية صغيرة لا يتحدث أهلها الإنجليزية ولا الفرنسية”، لافتين إلى أنهم لم يتمكنوا من إفهام أهل القرية حاجتهم إلى ميكانيكي إلا عن طريق رسم رموز على الورق، وهو ما بدا الخيار الأنسب للتعبير عن متطلباتهم في المواقف المختلفة خلال رحلتهم.

وسيسهل هذا القميص على السائح التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى إجادة لغتهم؛ لأن الأيقونات المطبوعة على القميص عبارة عن رموز، مثل: فندق، مصرف، هاتف، وغيرها من الرموز، مما يسمح لمرتديه بالتعبير عما يرغب فيه أو يبحث عنه بسهولة تامة.