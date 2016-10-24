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ثقافة «الوادى الجديد» تستكمل برنامج «جرس الفسحة» بجميع مدارس المحافظة

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ثقافة «الوادى الجديد» تستكمل برنامج «جرس الفسحة» بجميع مدارس المحافظة ثقافة «الوادى الجديد» تستكمل برنامج «جرس الفسحة» بجميع مدارس المحافظة

أرشيفية

استكملت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تنفيذ برنامج “جرس الفسحة” والذي ينفذ بمدارس المحافظة، وبالتعاون مع الإذاعة المحلية ومديرية التربية والتعليم متمثلة في مجلس الآباء والأمناء والإدارات التعليمية الخمس.

وقال محسن حسب وكيل مديرية الثقافة بالمحافظة، إن برنامج جرس الفسحة يتضمن أنشطة ثقافية وفنية متنوعة وورش فنون تشكيلية ونوادي علوم، بهدف اكتشاف الموهوبين من الطلاب في كل الأنشطة، موضحا أنه تم تنفيذ البرنامج أمس بمدرسة بورسعيد الإعدادية، واليوم الإثنين بمدرسة السلام الإعدادية بالخارجة.

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