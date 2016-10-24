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العولمة وتدويل الجامعات.. ندوة بـ"علوم الإسكندرية"

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العولمة وتدويل الجامعات.. ندوة بـ"علوم الإسكندرية" العولمة وتدويل الجامعات.. ندوة بـ"علوم الإسكندرية"

>الإسكندرية – أسماء على بدر

عقدت كلية العلوم جامعة الإسكندرية بالتعاون مع وحدة التدريب بالكلية تحت إشراف الدكتورة داليا المغربى المديرالتنفيذى لوحدة التدريب، دورة تدريبية بعنوان العولمة وتدويل الجامعات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك تحت رعاية الدكتور علاء الدين رمضان، القائم بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال بيان الكلية اليوم، :"ألقى المحاضرة الدكتورة بشرى بكر سالم، الاستاذ بقسم علوم البيئة، متحدثة عن الاتجاهات الحالية للتغيرات فى مجال التعليم العالى، كما تحدثت عن الفرق بين العولمة والتدويل بالإضافة إلى أهداف وطرق تطبيق التدويل وعوائقه فى الجامعات المصرية"، ويأتى ذلك فى إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 


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