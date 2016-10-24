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رسوم طلاء مرعبة مع OPI!

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رسوم طلاء مرعبة مع OPI! رسوم طلاء مرعبة مع OPI!

الإثنين 24-10-2016 17:59

لعملية تنكر مميزة وناجحة، اختارت OPI ثلاثة ألوان تتلاءم وتتماشى مع المانيكور الذي تختارينه لإطلالتك!
استمتعي بإطلالة مفاجئة ومخيفة مع My Red Fortune Cookie، الأحمر الغني، أو اختاري In My Back Pocket لبرتقالي زاهٍ بلون اليقطين يتناسق مع المصباح الخاص بهذه المناسبة! يمكنك أيضاً التمتع بإطلالة The Lady in Black بالكامل لتكشفي عن شخصية قوية وغامضة...

لتصميم أكثر فرادة لأظافرك في هالوين، ابتكري قصتك المرعبة الخاصة من خلال مزج الألوان!

تتضمن هذه المجموعة:
In My Back Pocket: برتقالي زاهٍ لن تريدي أن تتخلي عنه
Lady In Black: الأسود الكلاسيكي
My Red Fortune Cookie: وهذا الأحمر الغني هو جزء من مستقبلي

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سيدتي