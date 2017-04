منتجات الدكتور زين أوباجي لترطيب البشرة

هذا الموسم، احمي ورطبي بشرتك باستخدام منتجات الدكتور زين أوباجي للبشرة التي تم تصميمها لتحقيق والحفاظ على بشرة ناضرة على مدار السنة!

مستحضر Ossential® Daily Power Defense بقوامه السائل وخفيف الوزن، تم تصميم هذا المنتج لحماية وإصلاح البشرة بكافة أنواعها. ونظراً لأنه غني بفيتامين E والريتينول، يوفر مستحضر Ossential® Daily Power Defense حماية مضادة للأكسدة من أجل محاربة التأثيرات الضارة للشوارد الحرة، وبالتالي المساعدة على شد البشرة، وتحفيز إعادة إنتاج الخلايا بصورة صحية، ودعم العمليات الطبيعية للبشرة للإصلاح والحماية من الأضرار المستقبلية.

وداعاً لتصبّغ البشرة، ومرحباً بالإطلالة المتوهّجة

مستحضرOssential® C-Bright Serum 10% Vitamin C مع قدرته على شد البشرة ومنحها لوناً متناغماً، بالإضافة إلى نطاقه المتعددة من الفوائد الصحية الأخرى، يعتبر فيتامين C أيضاً مكوّناً سحرياً لمحاربة التصبّغ. وباستخدام أسلوب مخبري مبتكر، طوّر الدكتور زين أوباجي تركيبة مركّزة ومستقرة لفيتامين C تجعل البشرة مشرقة ومتناغمة بشكل مُلفت. وبإمكان مستحضر Ossential® C-Bright Serum 10% Vitamin C التخلص من التباين اللوني لسطح البشرة، ومنع تشكّل أي تصبّغ جديد، وأيضاً الحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

علاج ZO® لتجديد البشرة مع قناع الكافيار إن هذا العلاج الفاخر للوجه مناسب تماماً للبشرة الباهتة والمرهقة والمتعبة جداً. ويحتوي الكافيار، وهو مكوّن فعّال وقوي للتجميل، على أحماض الأمينو، وعناصر النيوكليوتيد، والأملاح المعدنية والبروتينات البنيوية والترطيبية، والتي تساعد جميعها على استعادة البشرة وتغذيتها. ومن خلال تحفيز خلايا البشرة المتعبة جداً وتنشيطها، تتغلغل المعادن وخلاصات الكافيار إلى أعماق الطبقات الأساسية، مما يجعل البشرة ناعمة ورطبة وحيوية.