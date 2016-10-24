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مقتل سبعة وإصابة قرابة 100 في انفجار شمال غرب الصين

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مقتل سبعة وإصابة قرابة 100 في انفجار شمال غرب الصين مقتل سبعة وإصابة قرابة 100 في انفجار شمال غرب الصين

انفجار بالصين – أرشيفية

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن انفجارًا قويًا وقع في منزل سابق التجهيز في شمال غرب الصين، اليوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 94 آخرين.

وبحسب “رويترز”، قالت شينخوا إن الانفجار الذي لم يعرف سببه بعد وقع في ساعات الظهيرة الأولى في بلدة شين مين بمقاطعة شنشي مما ألحق أضرارا بعشرات المباني ومن بينها المستشفى المحلي.

وأضافت الوكالة أن أربعة من المصابين في وحدة الرعاية المركزة.

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الرسمية رجال إنقاذ يحفرون وسط أنقاض المباني المنخفضة الارتفاع.

ونقلت بعض المواقع على الإنترنت عن سكان قولهم إن الانفجار ربما نجم عن متفجرات مخزنة بطريقة غير قانونية.

ولدى الصين سجل سيء فيما يتعلق بالسلامة إذ أنحي باللائمة في العديد من الانفجارات السابقة على سوء تخزين المواد الكيماوية أو المتفجرات الصناعية التي يسهل حيازتها لاستخدامها في قطاع تعدين الفحم المزدهر في الصين.

وأودت سلسلة انفجارات قوية وقعت العام الماضي في مخزن للمواد الكيماوية في مدينة تيانجين الشمالية بحياة 165 شخصا.

وهناك أيضا حالات نفذ فيها أشخاص تفجيرات عمدا لتسوية شكاوى محلية ومنها نزاعات بشأن أراض.

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أونا

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