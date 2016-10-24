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حقوقية سورية: السوريون ساهموا فى نجاح المجتمعات المنخرطين فيها

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حقوقية سورية: السوريون ساهموا فى نجاح المجتمعات المنخرطين فيها حقوقية سورية: السوريون ساهموا فى نجاح المجتمعات المنخرطين فيها

الناشطة الحقوقية السورية، سعاد خبية

قالت الناشطة الحقوقية السورية، سعاد خبية، إن هناك الكثير من العوامل والأسباب التي ساهمت فى اندماج اللاجئين السوريين في كل البلدان التي غادروا إليها، ومنها إثبات النفس بالعمل، لافتة إلى أن الاهتمام بالعمل، والدقة والاتقان من أهم ما يميز الشخص السوري، حيث ساعدت هذه العوامل في النجاح في كل المجتمعات الجديدة التي انخرطوا فيها.

وأضافت خبية، خلال حوارها لقناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن هناك الكثير من الصعوبات أمام اللاجئين السوريين، ومنها تقبلهم في أسواق العمل في كل البلدان الجديدة، ما وضعهم في حالة من المنافسة مع أهل البلدان الأصليين، بالإضافة إلى عدم تسهيل الإجراءات القانونية لهم لممارسة أعمالهم الأصلية، ضاربة المثل بأطباء ومعلمين ومحامين يعملون في التجارة كباعة جائلين وغيرها.

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