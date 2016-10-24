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أنجلينا جولي وبراد بيت يبيعان قصر زواجهما

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الإثنين 24-10-2016 16:32

ذكرت وسائل إعلام عالمية أنّ النجمة أنجلينا جولي Angelina Jolie وزوجها الممثل براد بيت Brad Pitt ينويان بيع قصرهما "ميرافال" الذي شهد حفل زفافهما عام 2014 .
ويضمّ القصر الواقع في قرية كورنو في فرنسا 35 غرفة، وبحيرة خاصّة، وكروم عنب وزيتون. وقد اشتراه الثنائي عام 2012 بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي، بعد أن كانا يستأجرانه منذ عام 2008 .
ويأتي هذا القرار ضمن الخطة التي اتفق عليها الثنائي براد وأنجلينا وتقضي ببيع كلّ ممتلكاتهما المشتركة .
يشار إلى أن المهلة المتاحة أمام براد بيت للرد على طلب الطلاق المقدّم من زوجته النجمة العالمية أنجلينا جولي قد انقضت.
وعلى ما يبدو، فإنّ النجم البالغ من العمر 52 عاماً قد تعمّد ذلك لأنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع زوجته بالتراضي حول حضانة أطفالهما الـ6، وهذا ما سيحدث بعد بيع الأملاك المشتركة.

 

براد بيت يتخطى المهلة المحددة للرد على طلب الطلاق من أجل أطفاله

 

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