فضيحة جديدة لـ رامز جلال بسبب "أبو الليف"

اعترف المغنّي الشعبي أبو الليف بأن سبب مشاركته في مقلب رامز جلال كان حاجته الملحة للمال، مؤكداً أنّ المقلب مفبرك بالكامل وأنه كان على علم مسبق بكل تفاصيله، وأكد أنه لم يشعر بأنه "خدع جمهوره" لأن الجمهور يعلم بأن كل الحلقات مفبركة.

أبو الليف الشهير بتصريحاته الجريئة، شارك في برنامج "المتوحشة" مع الإعلامية سالي عبد السلام، وأكّد أن كل برامج المقالب مفبركة، والجمهور يعلم أنها مفبركة، وقال: لا علاقة لي بادعاء بعض الزملاء النجوم بأن المقالب الحقيقية، فكلها مفبركة وظهرت بها لأني "عايز آكل عيش" بما يرضي الله، وهذا ما حدث معي في برنامج "رامز عنخ آمون"!!

وتدارك قائلاً "بأمانة قبل ذهابي للاستديو كنت أعرف كل تفاصيل المقلب وهذا ما حدث معي، ولا أعرف ان كان يحدث مع بقية الزملاء أم لا ..ولكن "مش حنضحك على الناس" كل هذه البرامج مفبركة!!".