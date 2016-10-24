هل تعود الشراكة مابين خالد القيش والسلطان سليمان؟

عرف الفنان خالد القيش على مستوى الوطن العربي من خلال عدة شخصيات لنجوم أتراك كانت بصوته، ومن أهم هذه الشخصيات شخصية السلطان سليمان التي جسدها الفنان التركي خالد أرغنش والمفتش عمر في "العشق الأسود".

وبعد أن انتهى أرغنش من تصوير الفيلم التلفزيوني «إسطنبول الحمراء» الذي يلعب دور البطولة به إلى جانب الفنانة توبا بيوكستون، انتشر خبر دبلجة العمل بصوت الفنان خالد القيش الذي أكد بأن الأمر ليس واضحاً بعد، ولكن أي عمل يقوم بتجسيد شخصيته الفنان خالد أرغنش فسيقوم القيش بدبلجته حسب الاتفاق المبرم بينه وبين الشركات المسؤولة عن الدوبلاج.

من ناحية أخرى يستمر القيش بتصوير دوره في المسلسل الاجتماعي «هواجس عابرة» حيث يجسد شخصية جمال «وهو» مصور فوتوغرافي على مشارف الثلاثين من عمره، يرتبط بعلاقة بالخفاء مع شريكته في العمل، رغم تخليه عن فكرة الزواج بعد عدة محاولات ارتباط فاشلة، وعن الشخصية قال: «هي خاصة جداً، ولم يسبق لي أن قدمتها من قبل»، واعتبر أن «هواجس عابرة» سيقدم ما هو جديد ومختلف خلال عرضه في رمضان، متمنياً أن يلقى قبولاً من الجمهور.