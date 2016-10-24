باقة جديدة من البرامج على تلفزيون دبي

بين الفائدة والمتعة والترفيه، تطل علينا شاشة تلفزيون دبي إحدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام، بمجموعة مميزة من البرامج الجديدة التي ترتقي بذائقة المشاهد العربي، وتلامس قضاياه بمختلف فئاته على امتداد الوطن العربي، حيث بدأت شاشة دبي صباح يوم أمس ببث برامجها الجديدة، التي يغلب عليها التنوع والطابع التفاعلي، والمتجدد دوماً، وذلك حرصاً من القناة على تقديرها للمشاهد العربي وفقاً لكل زمان.

وجاء في مقدمة هذه البرامج:

في بيتنا ضيف «comedy show»

برنامج تلفزيوني جديد من نوعه، يجمع بين الكوميديا والدراما واللقاءات غير التقليدية مع النجوم، وهو من تقديم نجم الكوميديا السعودي فايز المالكي، الذي يطل في دور ابن الأخت البار الذي يزور خالته المصرية الكبيرة السن في القاهرة للاطمئنان على حالها وأسرتها، فتنقلب زيارته رأساً على عقب، إذ تجبره الخالة على الإقامة معها في بيتها لمساعدتها في تقويم وتهذيب الأولاد.

وسيكون لكل حلقة موضوع اجتماعي معاصر، وضيف من نجوم العالم العربي من جميع المجالات، حيث يجد الأخير نفسه في قلب مشاكل هذه الأسرة وعليه مساعدة فايز في إيجاد حل؛ بناءً على خبرته الحياتية، هذا وتستضيف الحلقة الأولى منه التي تبث اليوم كل من شيماء سيف وسيد أبوحفيظة.

أنت أون لاين «talk show»

سيتابعه الجمهور مساء الثلاثاء وهو برنامج حواري جدلي، مع وسام بريدي وضيفة الحلقة الأولى «أليسا» حيث يختص بقياس نسبة الرأي العام للمشاهير في برامج التواصل الاجتماعي، ويتم طرح الأسئلة وإظهار النتائج المتعلقة باسم ونشاط الضيف، وآراء الناس به من خلال عرض النتائج على الشاشة ليتسنى للضيف التعليق عليها، نتائج العرض تتناول آخر الأخبار والصور والمشاركات المتعلقة بالضيف، وفي نهاية البرنامج يتم استخلاص نسبة توضح مدى تأثير الضيف على متابعي برامج التواصل الاجتماعي المختلفة، وإن كان له تأثير واضح أو لا.

أما برنامج وشوشة «entertainment talk show»

فهو برنامج فني حواري نسائي «نميمة نسائية» غير تقليدي، ينطلق ابتداءً من مساء السبت (29 أكتوبر) مع درة وهيا الشعيبي والأميركية شانن إليزابيث مونيان ودوللي عياش، حيث تجتمع 4 نساء من الوسط الإعلامي والفني لمناقشة آخر الأخبار والإشاعات المتعلقة بالمشاهير في جميع المجالات، والبحث فيما وراء الأخبار، وإبداء الرأي من وجهة نظرهن اعتماداً على ما تناوله الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما يتناول البرنامج فقرات ترفيهية ومقابلات مع فنانين واستشاريين ومختصين بجميع الجوانب المعنية بعالم المشاهير.

«Music show «Mix Music

سيتابعه الجمهور مساء كل أحد، وهو برنامج موسيقي شبابي يتميز بإيقاعه السريع، والخروج من النمط التقليدي للبرامج الموسيقية، حيث يجتمع في كل حلقة مجموعة من الفنانين والموسيقيين (DJ& Bands) تربطهم وصلات غنائية مختلفة، بالإضافة إلى أغان فردية ولقاءات سريعة، وحوارات عفوية بين الضيوف خلال التحضيرات وخلف الكواليس، بالإضافة إلى عرض أغان تبث لأول مرة وسط حماس الجمهور في الأستوديو، وهو من تقديم خالد سليم وألين لحود، وكان ضيوف الحلقة الأولى منه التي بُثت يوم أمس ميريام فارس، ورامي جمال، وعمار الكوفي.